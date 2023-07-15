Штурмовики «Востока» поразили десятки позиций ВСУ в районе Пятихаток ВКС РФ нанесли удары по скоплениям сил ВСУ на Запорожском направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что штурмовая авиация группировки поразила десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток. Украинские подразделения на Запорожском направлении пытались перегруппировать силы, отметил он в беседе с РИА Новости.

Офицер добавил, что в течение последних суток на этом направлении противник активных действий не проводил, лишь вел разведку.

Уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике. Ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного, — рассказал Чехов.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что провальные попытки организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении заставили ВСУ начать перегруппировку. Также противник подтягивает в регион резервы в надежде атаковать снова, отметил он. Рогов уточнил, что атаки ВСУ, как правило, заканчиваются для них большими потерями и противник отходит на исходные позиции.