Рогов сообщил, что ВСУ подтягивают резервы на Запорожском направлении Рогов: ВСУ подтягивают резервы после провалов и неудач на Запорожском направлении

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что провальные попытки организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении заставили ВСУ начать перегруппировку. Также противник подтягивает в регион резервы в надежде атаковать снова, отметил он в беседе с РИА Новости.

После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы — с целью накопить силы для новых атак, — сказал Рогов.

Он уточнил, что атаки ВСУ, как правило, заканчиваются для них большими потерями и противник отходит на исходные позиции.

Минобороны РФ 13 июля сообщало, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях отражены три атаки ВСУ, в которых они потеряли более 180 военных и британскую самоходку Braveheart. На Запорожском направлении ВС РФ поразили скопление живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихаток, а также отбили атаку у Работино.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что контрнаступление ВСУ идет неудачно. Свое заявление он объяснил тем, что сообщения о маневрах Киева пропали с первых полос американских СМИ. До этого Херш говорил, что на Западе охарактеризовали военную операцию украинской армии как «заранее обреченную».