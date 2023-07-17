В США удивились, когда российский танк сорвал стремительную атаку ВСУ Forbes: российский танк сорвал стремительную атаку ВСУ благодаря мужеству экипажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что всего один российский танк смог остановить агрессивную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные в зоне СВО планировали использовать стремительную и хитрую тактику с применением легкой и тяжелой техники.

Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. <...> Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку, — написал Экс.

Журналист пояснил, что в таких операциях одно-единственное «твердое препятствие» может остановить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро. «Твердым препятствием» в данном случае оказался российский танк с экипажем, не побоявшимся «выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами», рассказал обозреватель.

Ранее сообщалось, что старший лейтенант Анатолий Зуев, командующий мотострелковым взводом в составе силовой группировки «Восток», успешно вывел своих подчиненных из окружения ВСУ. Руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов отметил, что эпизод произошел, когда украинская армия начала наступление на одном из районов в направлении Южного Донбасса.