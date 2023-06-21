Командир вывел бойцов из окружения и остановил наступление ВСУ Минобороны РФ: раненый командир вывел бойцов из окружения и остановил наступление ВСУ

Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

Старший лейтенант Анатолий Зуев, командующий мотострелковым взводом в составе силовой группировки «Восток», успешно вывел своих подчиненных из окружения украинских вооруженных сил, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Олега Чехова. Он отметил, что при этом российским военнослужащим удалось нанести противнику огневое поражение.

Когда украинская армия начала наступление на одном из районов в направлении Южного Донбасса, российский офицер Зуев вместе со своим взводом оказался в окружении.

Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем, — сообщили в Минобороны.

Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный заявлял, что украинская армия активизировалась на линии Сватово — Кременная в ЛНР. Спецкор ВГТРК Андрей Руденко полагает, что союзники не станут передавать F-16 ВСУ, так как все самолеты все равно будут сбиты. Военкор считает, что без западной техники Киев не продержится до конца года.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни в статье для The Times отметил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение.