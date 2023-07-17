«Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: «Солнцепек» поразил склад и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ТОС-1А «Солнцепек»

В Минобороны РФ заявили, что экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил склад с боеприпасами и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Оперативность и точность удара обеспечило взаимодействие с комплексом БПЛА, сообщает РИА Новости.

Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах [рельефа местности], но мы справились — попали, — рассказал командир экипажа с позывным Майями.

Он пояснил, что «Солнцепек» считается приоритетной целью для ВСУ, поскольку представляет для противника огромную опасность. Выжить при ударе этой системы невозможно, так как создается газовое облако с последующим подрывом и газ проникает в любые лазейки, добавил Майами.

По мнению командования ЦВО, «Солнцепек» отлично зарекомендовал себя в ходе спецоперации на Украине.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска при помощи огнеметной системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта противника на Краснолиманском направлении. По его словам, всего из этой системы были поражены пять целей.