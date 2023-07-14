Российские военные ударили «Солнцепеками» по двум опорным пунктам ВСУ

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска при помощи огнеметной системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта противника на Краснолиманском направлении. По его словам, которые приводит ТАСС, всего из этой системы были поражены пять целей.

Экипажами тяжелых и огнеметных систем «Солнцепек» нанесено огневой поражение по пяти целям, две из которых — опорные пункты националистов. В районах населенных пунктов Невское, Новая Егоровка и Серебрянского лесничества авиацией группировки «Центр» нанесены удары по двум пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и скоплению боевиков, — рассказал Савчук.

Офицер уточнил, что бойцы группировки центр также использовали зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», чтобы сбить беспилотный летательный аппарат и дрон-камикадзе. Цели достигнуты, отметил он.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 13 июля российские военные ударили с моря по складам оружия и боеприпасов ВСУ в зоне проведения военной операции. По его словам, все установленные объекты были поражены. Кроме того, он рассказал, что российским бойцам удалось отразить 22 попытки наступления ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Суммарно за сутки в зоне СВО были уничтожены около 850 бойцов ВСУ, а также 65 единиц техники, включая 14 беспилотников.