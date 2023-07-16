Украина заработала миллиарды благодаря России: новости СВО на вечер 16 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Потери Украины в случае отказа от зерновой сделки составят порядка $500 млн долларов в месяц согласно подсчетам на основе данных ООН, украинских министерства сельского хозяйства и таможни, приведенным РИА Новости. По данным агентства, только в период с августа 2022 года года по июнь 2023-го в рамках реализации так называемой Черноморской инициативы Киев экспортировал более 50 млн тонн зерна почти на $10 млрд.

Минобороны РФ 16 июля опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли около 730 военных убитыми и ранеными, 10 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы М777, самоходную установку «Акация», две гаубицы «Мста-Б», одну гаубицу Д-30 и две Д-20. Средствами ПВО перехвачены три снаряда HIMARS и две ракеты ЗРК С-200, переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей, также сбиты 13 БПЛА.

ВС РФ поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе Дылеевки в ДНР. Кроме того, за сутки были уничтожены шесть складов боеприпасов украинских военных. Так, в районе Раздоловки в ДНР поразили склад 54-й механизированной бригады ВСУ, близ Ивано-Дарьевки — 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. В районе Новолюбовки в ЛНР уничтожен склад 66-й мехбригады ВСУ, в районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области — склады 33-й и 65-й мехбригад ВСУ соответственно, в районе Молодежного в Херсонской области — склад 126-й бригады теробороны.

Фото: РИА Новости

Утром ВС России отразили попытку ВСУ атаковать объекты в Крыму и в районе Севастополя с помощью семи БПЛА и двух морских дронов, заявило МО РФ. По данным ведомства, два беспилотника сбили комплексами противовоздушной обороны, еще пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Видео обстрела морских дронов ВСУ российскими моряками при отражении атаки 16 июля опубликовал Telegram-канал «Рыбарь». Экипажи Черноморского флота показали, что наиболее эффективным средством против безэкипажных катеров является стрелковое оружие, отметил автор канала.

ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, в результате погибла женщина, которая в этот момент ехала на велосипеде по тротуару, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Украинские войска также обстреляли поселок Горьковской в Грайворонском городском округе, по словам Гладкова, были повреждены три частных дома и линия газоснабжения, но обошлось без пострадавших.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна оставляет за собой право зеркального ответа в случае, если ВСУ перейдут к использованию кассетных боеприпасов для ударов по российским военным в зоне СВО. Глава государства также рассказал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских инженеров. Путин подчеркнул, что у России есть своя эффективная военная техника, в частности, танк Т-90М «Прорыв», который на сегодняшний день является лучшим в мире, по его словам.

Фото: МО РФ Танк Т-90М «Прорыв»

ВСУ обстреляли юго-запад Луганска, предположительно, кассетными боеприпасами, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, около 10:00 в городе работала ПВО, при этом были слышны раскатистые взрывы, похожие на разрывы кассетных бомб.

Главной опасностью кассетных бомб является то, что они состоят из суббоеприпасов меньшего размера, которые могут сдетонировать не сразу и остаться на земле, рассказал военный эксперт Алексей Суконкин. При этом обезвредить такие неразорвавшиеся снаряды можно стандартными способами, которые используют саперы, в том числе путем подрыва с помощью взрывчатки, отметил Суконкин.

В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели два взрыва, сообщили местные СМИ. Была объявлена воздушная тревога, сирены не смолкали около получаса. Подробности не уточнялись.

Военкор Александр Сладков опроверг сообщения о якобы захвате ВСУ села Старомайорского в ДНР. По его словам, российские войска отбили атаку противника, и по состоянию на 12:11 населенный пункт находился под контролем ВС РФ.

Колонну ЧВК «Вагнер» сняли на видео в Гомельской области Белоруссии, ролик в своем Telegram-канале показал военкор Александр Коц. По его словам, кадры были сняты утром 15 июля. В составе колонны показаны внедорожники, пикапы, грузовики и другие автомобили, всего около 50 транспортных средств.

Видео уничтожения самоходной артиллерийской установки M109 украинских войск с помощью БПЛА-камикадзе «Ланцет» показал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, удар по гаубице ВСУ, работающей из укрытия, был нанесен российскими военными на Запорожском направлении.

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