Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб Путин: РФ имеет право зеркально ответить Украине на применение кассетных боеприпасов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия в ходе спецоперации на Украине до сих пор не имела необходимости применять кассетные боеприпасы, однако если Киев решит использовать такое оружие, то Москва оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что США приняли решение передать Украине кассетные бомбы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита снарядов.

До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия, — сказал Путин.

Он отметил, что РФ обладает достаточным запасом такого оружия.

В июле президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

Кассетные боеприпасы входят в новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн, принятый на прошлой неделе. Туда также входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица.

В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия отказалась предоставлять Украине кассетные боеприпасы. По ее словам, страна остается членом Конвенции, которая предусматривает запрет на их использование, производство и передачу. Россия, США и Украина соглашение не подписали.