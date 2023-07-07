Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США Украине Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн

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Украинская армия

Новый пакет военной помощи США Украине на $800 млн включит в себя артиллерийские снаряды калибра 155 мм, кассетные боеприпасы типа DPICM, 32 боевых машины пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу, сообщили Пентагон и Госдепартамент.

В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы, — заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол во время брифинга.

По его словам, опасность использования кассетных бомб для гражданского населения не перевешивает тревогу о победе России в украинском конфликте. При этом Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине будет, если победит Россия, так что важно, чтобы они не победили, — сказал Кол.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи. Поставка таких боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.