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18 июля 2025 в 22:02

Глава Пентагона примет участие в онлайн-встрече по Украине

Reuters: глава Пентагона примет участие в виртуальной встрече по Украине

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет намерен принять участие в заседании контактной группы по Украине 21 июля, написал журналист Идрис Али в социальной сети X. Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.

Ожидается, что министр обороны США Хегсет примет участие в заседании контактной группы по Украине на следующей неделе, которое пройдет в формате видеоконференции, — сообщил Апи.

Отмечается, что Хегсет отсутствовал на аналогичной встрече в июне. Это был первый раз, когда глава американского оборонного ведомства не принимал в ней участия.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что президент США Дональд Трамп за полгода у власти добился лишь роста оборонных расходов европейских стран НАТО. По его словам, расходы Пентагона на эти цели уже превысили $1 триллион, а на следующий год военный бюджет Соединенных Штатов будет еще больше.

Как сообщило издание Bild со ссылкой на правительственные круги ФРГ, Трамп потребовал от Германии поставлять Украине вооружение из собственных запасов. Кроме того, политик отказался передавать Киеву американские системы ПВО.

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