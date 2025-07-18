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18 июля 2025 в 16:27

«Очень прискорбно»: в ГД оценили достижения Трампа после прихода к власти

Депутат Соболев: Трамп за полгода добился лишь роста оборонных расходов НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп за полгода у власти добился лишь роста оборонных расходов европейских стран НАТО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, расходы Пентагона на эти цели уже превысили $1 триллион, а на следующий год военный бюджет Соединенных Штатов будет еще больше.

За полгода президентства Трамп добился, чтобы военные расходы европейских стран НАТО увеличились в 2,5 раза. Это серьезно. Военные расходы Пентагона США превысили уже $1 триллион. На следующий год военный бюджет будет еще больше. Против кого это все направлено? Естественно, против России. Запад, в том числе и США, серьезно готовится к войне, — пояснил Соболев.

По его словам, России следует сделать все возможное, чтобы укрепить собственные вооруженные силы. Также он согласился с утверждением Трампа, что победу нельзя достичь только обороной.

Мы должны сделать все для того, чтобы укрепить наши вооруженные силы, которые должны уметь быть способными отразить агрессию любого геополитического противника. А то, что сказал Трамп, что если Украина не будет наступать, то в обороне не добьется победы, — это он правильно сказал. Само собой разумеется, в обороне еще никто победы не добился, — резюмировал Соболев.

Ранее один из украинских чиновников заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским посоветовал ВСУ идти в наступление. Глава Белого дома отметил, что в обороне Киев ничего не добьется.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что введенные Трампом пошлины в 30% на товары из Евросоюза являются справедливыми. По его словам, американский лидер «правильно все делает».

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