Военный эксперт назвал главную опасность кассетного боеприпаса Военэксперт Суконкин: кассетные боеприпасы могут остаться на земле, готовые взорваться

Фото: Kaikeo Saiyasane/XinHua/Global Look Press

Суббоеприпасы из кассетных бомб могут остаться на земле, готовые взорваться, в этом их главная опасность, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, такие снаряды, поставляемые Киеву Соединенным Штатами Америки, не взрываются в 14% случаев. Они будут находиться на поле боя и неизвестно, когда в итоге взорвутся, обратил внимание собеседник.

Он подчеркнул, что РФ вправе ответить Киеву таким же оружием, но может справиться другими «неядерными боеприпасами».

Боеприпасы, поставляемые Америкой, в 14% случаев не взрываются. Они будут находиться на поле боя в незаведенном состоянии, и неизвестно, когда они в итоге взорвутся. И по окончании боевых действий работы у саперов будет очень много, чтобы очистить территории. Это их главная гуманитарная опасность, — пояснил Суконкин.

Кассетные боеприпасы эффективны против пехоты на открытой местности или солдат в окопах, рассказал эксперт. Он пояснил, что такой снаряд раскрывается в воздухе и разбрасывает по области маленькие гранаты. Эти суббоеприпасы разлетаются по площади, после чего взрываются, объяснил он.

Кассетные боеприпасы имеют значительно большую эффективность при применении по живой открыто расположенной силе, это их единственное преимущество. Они буквально выкашивают пехоту на открытой местности или в окопах, — сказал эксперт.

Использование кассетных боеприпасов запрещается международной конвенцией, под соответствующим документом подписались 123 государства. США, Россия, Китай и Украина это соглашение не подписали. Также от подписания отказались Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации на Украине до сих пор не имела необходимости применять кассетные боеприпасы, однако если Киев решит использовать такое оружие, то Москва оставляет за собой право на зеркальные действия. Глава государства подчеркнул, что США приняли решение передать Украине кассетные бомбы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита снарядов.