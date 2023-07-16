ВС России отбили атаку ВСУ на село Старомайорское Военкор Сладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Старомайорское

Фото: МО РФ

ВСУ попытались захватить село Старомайорское, однако их атака была отбита, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, на 12:11 мск в селе находятся российские военнослужащие. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сообщается о тактическом успехе ВСУ на Донецком направлении: украинские военные захватили село Старомайорское (северо-восточнее Урожайного). По моим данным, это не так. Была попытка захвата сегодня ночью, атака отбита, на данный момент, на 12:11, там стоят наши силы, — написал Сладков.

Ранее стало известно об активном наступлении российских войск в направлении к Красному Лиману в Донецкой Народной Республике. Бои проходят в населенных пунктах Терны и Торское. Продвижение российских войск проходит при поддержке артиллерии, которая разбивает защиту противника и обеспечивает безопасный проход для военных.

О контратаке на соответствующем направлении ранее также сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российским бойцам удалось продвинуться на полтора километра вглубь и на два километра по фронту, добавил он. В боестолкновениях принимали участие штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр».

До этого было опубликовано видео уничтожения пехоты ВСУ разведчиками 58-го отдельного батальона спецназначения. Украинские военнослужащие пытались скрытно атаковать позиции ВС РФ, однако были уничтожены огнем минометов при корректировке с БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию.