Шойгу заявил о контратаке российских войск на одном из направлений Шойгу: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении и продвинулись на 1,5 километра

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переходе российский войск в контрнаступление на Краснолиманском направлении в ДНР. Глава военного ведомства уточнил, что Вооруженные сил РФ в рамках контратаки продвинулись на 1,5 километра в глубину и на 2 километра по фронту, передает РИА Новости.

На Краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту, — заявил Шойгу.

Ранее Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения артустановки М—777 ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Удар по буксируемой гаубице нанесли артиллеристы ВС РФ во взаимодействии с расчетами БПЛА и станциями артиллерийской разведки.

Военное ведомство РФ ранее сообщило, что ВСУ предприняли серию неудачных попыток наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Подразделения Вооруженных сил России успешно отразили удары в районе девяти населенных пунктов. Противник понес существенные потери в живой силе и технике.