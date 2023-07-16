Стало известно о продвижении ВС России к Красному Лиману «РВ»: российские военные продвигаются к Красному Лиману, атакуя у Терн и Торского

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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает об активном наступлении российских войск в направлении к Красному Лиману в Донецкой Народной Республике. По данным канала, бои проходят в населенных пунктах Терны и Торское.

Продвижение российских войск проходит при поддержке артиллерии, которая разбивает защиту противника и обеспечивает безопасный проход для военных.

О контратаке на соответствующем направлении ранее также сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российским бойцам удалось продвинуться на полтора километра вглубь и на два километра по фронту, добавил он. В боестолкновениях принимали участие штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр».

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения пехоты ВСУ разведчиками 58-го отдельного батальона спецназначения. По информации канала, украинские военнослужащие пытались скрытно атаковать позиции ВС РФ, однако были уничтожены огнем минометов при корректировке с БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию.

15 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о продвижении на Авдеевском направлении подразделения 1-го Армейского корпуса. По данным канала, военнослужащие РФ оборудуют новые позиции и огневые точки, а в боях используется артиллерия, минометы и другое вооружение.