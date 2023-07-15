Военкоры сообщили о продвижении ВС России на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что на Авдеевском направлении подразделения 1-го Армейского корпуса продолжают продвигаться вперед. По данным канала, военнослужащие РФ оборудуют новые позиции и огневые точки, а в боях используется артиллерия, минометы и другое вооружение.

Медленно, но двигаемся. Сейчас вот оборудуем новый блиндаж, туда подтянем средства артиллерии и оттуда будем доставать на новых позициях, — заявил офицер с позывным Бармалей.

Днем ранее замдиректора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что национальная гвардия Украины готовится к контрнаступлению на Авдеевском направлении. Как передает «Военное обозрение», Уршалович признал, что сейчас на этом направлении ВС РФ ведут наступление.

15 июля Минобороны России сообщало, что в течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. В ходе боевых действий потери ВСУ составили 645 человек. Наибольшие потери у Киева на Донецком направлении.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские вооруженные силы в настоящее время наступают на четырех направлениях — Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Сватовском.