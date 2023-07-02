В Минобороны Украины признали продвижение российских сил Замминистра обороны Украины Маляр: ВС РФ продвигаются на четырех направлениях

Фото: МО РФ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские вооруженные силы в настоящее время наступают на четырех направлениях — Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Сватовском. Она также отметила, что на Запорожском участке линии боевого соприкосновения бойцы ВСУ сталкиваются с интенсивным сопротивлением ВС РФ. Соответствующий текст Маляр опубликовала в личном Telegram-канале.

Везде сейчас горячо. <...> Там ведутся ожесточенные бои. <...> Ситуация довольно сложная, — подчеркнула она.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовятся во второй раз попытаться масштабно атаковать российские позиции в Запорожской области. Новый этап контрнаступления может начаться в любой момент, отметил он.

В свою очередь журнал Newsweek сообщил, что у стран Запада почти закончились запасы переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger для украинской армии. Авторы материала отметили, что отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия, ведь без контроля воздушного пространства ВСУ не могут пройти российские линии обороны — по ним постоянно работает авиация.