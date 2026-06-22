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22 июня 2026 в 18:34

Дело экс-владельца «Азбуки вкуса» передали в суд

Генпрокуратура направила в суд дело Масловского и Якубовского о хищении

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Пресненский районный суд Москвы уголовное дело в отношении бывшего главы Petropavlovsk Павла Масловского, экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и еще пяти фигурантов, обвиняемых в хищении более 14 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства. В число обвиняемых также входят акционер ПАО «М2М прайвет банк» Андрей Новиков, и. о. председателя правления Инна Иванова, гендиректор ООО «ППФИН регион» Светлана Безрукова и управляющая московским филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка Татьяна Шаблыко.

По версии следствия, не позднее 21 ноября 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в которое вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова, а также другие лица. Как уточнили в Генпрокуратуре, фигуранты совершали хищения денежных средств кредитных организаций и коммерческих структур через выдачу невозвратных кредитов подконтрольным фирмам. Им предъявлено обвинение по статьям об организации преступного сообщества и растрате.

Ранее директору муниципального предприятия «Иркутскгортранс» Сергею Майоку предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. Отмечалось, что руководитель заключал договоры на приобретение товаров, которые не использовались для нужд предприятия, и присвоил вверенные ему средства.

Общество
хищения
Азбука вкуса
Генпрокуратура
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