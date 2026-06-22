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22 июня 2026 в 18:31

Политолог ответил, на какую провокацию в Белоруссии может пойти Зеленский

Политолог Перенджиев: Зеленский может инсценировать атаку Белоруссии на Украину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский может инсценировать атаку на страну со стороны Белоруссии, чтобы получить повод для агрессии, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, подобный сценарий предполагает использование переодетых в белорусскую форму бойцов и последующее обвинение Минска в нападении.

Сам Зеленский не решится начать военные действия против Белоруссии. А вот сделать классическую провокацию, которую фашисты 1 сентября 1939 года организовали против Польши, он может. Немцы переоделись в форму польских военнослужащих и осуществили нападение на Германию. Потом они заявили, что это Польша напала на рейх. Чего-то подобного я не исключаю. Киев может использовать тех же белорусских нацистов [из террористического полка имени Кастуся Калиновского]. Они могут надеть форму армии Республики Беларусь и атаковать Украину. А потом сказать, что белорусы инициировали нападение. И совместными действиями Киев и Варшава при поддержке того же Вильнюса могут осуществить агрессию уже в адрес Минска или Калининградской области, — пояснил Перенджиев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Россия может нанести удар по Евросоюзу, если Украина попытается атаковать Белоруссию. По его словам, Зеленский намеренно оскорбляет белорусского лидера Александра Лукашенко с целью спровоцировать ответную реакцию.

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