Названы потери ВСУ за сутки Минобороны: потери ВСУ за сутки составили 645 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщается в ежедневном брифинге Минобороны РФ. В ходе боевых действий потери ВСУ составили 645 человек. Наибольшие потери у Киева на Донецком направлении.

В ходе боевых действий на Донецком направлении потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30», — говорится в официальном сообщении.

Среди технических потер у ВСУ, по данным Минобороны, три гаубицы Д-30, столько же гаубиц Д-20, три пикапа, 12 бронемашин, пять автомобилей, одна самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица «Мста-Б».

В районе населенного пункта Ямполь в ДНР уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны. В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены шесть беспилотников.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ из ствольной артиллерии атаковали ЛЭП в селе Чуровичи Брянской области. Было зафиксировано как минимум шесть взрывов. Несколько снарядов упали рядом с жилыми домами. В Минобороны не комментировали данную информацию.