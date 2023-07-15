Удар по школе, поджог леса и разрушенная ЛЭП: как ВСУ атакуют РФ 15 июля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по лесному массиву в районе населенного пункта (н. п.) Алешки в Херсонской области, сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации города Виктор Сирота. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram о ракетном ударе ВСУ по школе в с. Стульнево Черниговского района Запорожской области. По его словам, здание учебного заведения полностью разрушено. Минобороны РФ информацию не комментировало. Подробности атак ВСУ территории РФ — в материале NEWS.ru.

ВСУ подожгли лес в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по лесному массиву около н. п. Алешки в Херсонской области, заявил Сирота. По его словам, которые приводит ТАСС, ВСУ применили зажигательные боеприпасы, что привело к возгоранию.

«Леса горят. Наши пожарные прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить распространение огня. Но погодные условия и систематические артиллерийские обстрелы, в том числе зажигательными снарядами, не дают закончить работу», — рассказал Сирота.

Он отметил, что ВСУ наносят удар зажигательными снарядам и по территории н. п. Алешки, провоцируя пожары в жилых кварталах.

Город Алешки расположен к востоку от Херсона на противоположном берегу Днепра. Как уточнил Виктор Сирота, сам населенный пункт украинские войска также обстреливали зажигательными снарядами, что приводило к пожарам в жилых районах.

ВСУ полностью разрушили запорожскую школу

В своем Telegram-канале Рогов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по школе в Запорожской области. По его словам, атаке подверглось учебное заведение в с. Стульнево Черниговского района. Рогов подчеркнул, что здание учреждения полностью разрушено.

«ВСУ ракетным ударом разрушили школу на Запорожье. Нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района Запорожской области. Здание полностью разрушено», — написал Рогов.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Шесть взрывов прогремели в Брянской области

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ из ствольной артиллерии атаковали ЛЭП в селе Чуровичи Брянской области. По данным канала, было зафиксировано как минимум шесть взрывов. Несколько снарядов упали рядом с жилыми домами. В Минобороны не комментировали данную информацию.



Mash отмечает, что в селе отсутствует электричество, никто из мирных, предварительно, не пострадал.

ВСУ весь день обстреливают Донецкую Народную Республику

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК) заявили, что 15 июля, начиная с 00:00 мск, ВСУ 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Telegram-канале СЦКК отметили, что ВСУ нанесли удары:

В 02:45 в направлении н. п. Желанное Первое и Петровского района Донецка, выпущено шесть 155-мм снарядов.

В 08:15 в направлении н. п. Ласточкино и Ясиноватского района ДНР выпущено четыре 155-мм снаряда.

В 09:44 в направлении н. п. Уманское и Ясиноватского района выпущено три 155-мм снаряда.

В 10:00 в направлении н. п. Семеновка и Ясиноватского района выпущено семь снарядов калибра 155-мм.

В 10:05 в направлении н. п. Орловка и н. п. Макеевка (Червоногвардейский район ДНР) выпущено шесть 155-мм снарядов.

10:45 в направлении н. п. Галицыновка и Кировского района Донецка выпустили четыре 155-мм снаряда.

В 11:45 в направлении н.п. Семеновка и Ясиноватского района выпустили шесть 155-мм снарядов.

В 12:10 в направлении н. п. Нелеповка и н. п. Горловка (Никитовский район ДНР) выпущено 16 ракет из установок РСЗО

В 12:20 в направлении н. п. Галицыновка и Кировского района Донецка выпущено шесть 155-мм снарядов.

В 12:30 в направлении н. п. Галицыновка и Кировского района Донецка выпущено пять 155-мм снарядов.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Белгородскую область из ствольной артиллерии и минометов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ за 14 июля:

В Белгородском районе атаке подвергся хутор Церковный, по н. п. выпустили 13 артиллерийских снарядов, а по с. Устинка — пять артиллерийских снарядов, по с. Нехотеевка — четыре артиллерийских снаряда, ни в одном из н. п. пострадавших и разрушений не было. В с. Журавлевка ВСУ сбросили с дрона два осколочных боеприпаса для гранатомета, обошлось без последствий.

Обстрелу из минометов — три снаряда — подверглась окраина с. Богун-Городок Борисовского района, пострадавших и разрушений не было.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли села Новопетровка и Долгое, где зафиксировали 12 и пять прилетов соответственно, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов, по селу Середа — пять минометных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений не было.

⠀Минобороны РФ информацию не комментировало

МИД РФ обвинил Украину в ядерном терроризме после атаки по Курчатову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 июля заявила, что «вероятной целью новой украинской провокации» 14 июля стала именно Курская АЭС в Курчатове, где упал БПЛА. По ее словам, действия ВСУ говорят о том, что Киев «встал на путь использования методов ядерного терроризма».

«Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма. Напомним, что Киев уже не в первый раз угрожает безопасности Курской АЭС. В августе 2022 года в результате действий украинских диверсантов были подорваны опоры линий электропередачи, что создало риски безопасному функционированию станции», — отметила Захарова.

МИД РФ также призвало международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить «самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева».

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