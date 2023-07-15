«Мечты военного импотента»: военэксперт о планах Залужного атаковать Крым Военэксперт Дандыкин: ВСУ не хватит сил, чтобы захватить Крым

Фото: AP/TASS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

ВСУ не хватит сил, чтобы захватить Крым, сообщил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. Так он отреагировал на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о намерении атаковать полуостров. Дандыкин назвал Залужного военным импотентом и отметил, что тому наплевать на погибающих украинских солдат в «мясных штурмах» в ходе контрнаступления ВСУ.

Мечты военного импотента. Наплевать ему, слюны не хватит. Советское оружие из разных стран почти закончилось, все выбито. Его шеф (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru) благодарил всех подряд до Черногории, кланялся в пояс, а этот плюет. Видно, где-то его шандарахнуло. Думаю, что это ненадолго. Объективно, им не хватает людей. Такое заявление — признак слабоумия или слабости, — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что украинское наступление скоро начнет выдыхаться и ВСУ не помогут западные кассетные боеприпасы.

Они получают удары на оперативную глубину, по резервам, по складам, по Западной Украине. Контрнаступление скоро начнет выдыхаться, даже кассетные боеприпасы не помогут, а он, судя по всему, будет использовать их налево-направо, этот мерзавец, — добавил он.

Залужный заявил изданию Washington Post 14 июля, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. При этом генерал не стеснялся своих намерений во время интервью изданию. Он добавил, что ВСУ в настоящее время используют произведенное на Украине оружие для «частых ударов» по территории России. В Washington Post отметили, что Киев не берет на себя ответственность за эти атаки.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный выразил неудовлетворение тем, что Украине запрещают наносить удары западными ракетами по территории России. Он считает, что ВСУ на данный момент не хватает ресурсов и возможностей, чтобы заполучить инициативу на поле боя.