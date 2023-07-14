Залужный возмутился запретами Запада на удары по России

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Валерий Залужный

Командующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post выразил неудовлетворение, что Украине запрещают наносить удары западными ракетами по территории России. Он считает, что ВСУ на данный момент не хватает ресурсов и возможностей, чтобы заполучить инициативу на поле боя.

Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего не разрешено делать. <...> Если наши партнеры боятся применять свое оружие, мы будем использовать свое. Но ровно настолько, насколько это необходимо, — сказал Залужный.

Он добавил, что каждый день живет с тем, что украинцы погибают, получают ранения и пропадают без вести. Залужный также вспомнил о прогнозах на трехдневную сдачу Киева и заявил, что ВСУ — уже не советская армия.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что поставляемые Киеву западные ракеты наносят ущерб РФ. При этом он подчеркнул, что ничего критического в зоне боевых действий из-за них не происходит. Глава государства добавил, что продолжение поставок разжигает конфликт и усугубляет ситуацию на Украине.

Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что кассетные боеприпасы, поставляемые Украине, несут огромную опасность для гражданского населения. По мнению эксперта, кассетные боеприпасы будут применяться в первую очередь по новым регионам России и в Белгородской области.