«Покалечит любого»: военэксперт об угрозе применения кассетных боеприпасов Военэксперт Дандыкин: кассетные боеприпасы несут огромную опасность для населения

Фото: МО Украины

Кассетные боеприпасы несут огромную опасность для гражданского населения, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он добавил, что наибольший урон приходится на конечности. По мнению эксперта, кассетные боеприпасы будут применяться в первую очередь по новым регионам России и в Белгородской области.

Как правило, наибольший урон приходится на конечности. Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов в свое время США не подписывали и поэтому уже применяли. Украина также использовала их в Донецке, убив при этом десятки мирных жителей. У них такой опыт есть еще с 2014 года. Ранее британский министр попросил Зеленского выражать благодарность за поддержку Украине, вот она и будет — применение запрещенных боеприпасов по территориям с мирными гражданами, — рассказал Дандыкин.

Ранее бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что украинские войска уже получили кассетные боеприпасы от США, но еще не применяли их на поле боя. По его словам, эти боеприпасы способны коренным образом изменить ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы исключительно для атак по инфраструктуре военного назначения. Он также добавил, что учет таких снарядов будет строго контролироваться.