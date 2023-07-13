Путин признал, что поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России

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Президент России Владимир Путин

Поставляемые Киеву западные ракеты наносят ущерб России, заявил президент страны Владимир Путин в эфире канала «Россия 24». Однако президент подчеркнул, что но ничего критического в зоне боевых действий из-за них не происходит. Он добавил, что продолжение поставок разжигает конфликт и усугубляет ситуацию на Украине.

Что касается поставок вооружений, различного оружия, то мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну, что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет, — сказал Путин.

Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что кассетные боеприпасы, поставляемые Украине, несут огромную опасность для гражданского населения. Он добавил, что наибольший урон приходится на конечности. По мнению эксперта, кассетные боеприпасы будут применяться в первую очередь по новым регионам России и в Белгородской области.

Бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что украинские войска уже получили кассетные боеприпасы от США, но еще не применяли их на поле боя. По его словам, эти боеприпасы способны коренным образом изменить ситуацию на фронте.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 13 июля сообщил, что в Запорожской области при обстреле ВСУ населенного пункта Тарасовка погиб ребенок. Он отметил, что мальчик учился в четвертом классе.