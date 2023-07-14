Залужный рассказал, когда попытается захватить Крым Залужный заявил о намерении захватить Крым при наличии средств

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил изданию Washington Post, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. При этом генерал не стеснялся своих намерений во время интервью изданию.

Газета напомнила об обеспокоенности из-за возможной реакции России на попытки Украины добраться до полуострова, которую демонстрируют некоторые западные чиновники в частных разговорах.

Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит, — сказал Залужный.

Он добавил, что ВСУ в настоящее время используют произведенное на Украине оружие для «частых ударов» по территории России. В Washington Post отметили, что Киев не берет на себя ответственность за эти атаки.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный выразил неудовлетворение тем, что Украине запрещают наносить удары западными ракетами по территории России. Он считает, что ВСУ на данный момент не хватает ресурсов и возможностей, чтобы заполучить инициативу на поле боя.

Залужный также вспомнил о прогнозах на трехдневную сдачу Киева и заявил, что ВСУ — уже не советская армия. Он добавил, что каждый день живет с тем, что украинцы погибают, получают ранения и пропадают без вести.