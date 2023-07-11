ВСУ пытаются бить по России ЗРК С-200: что за система, какая дальность ВСУ переделали устаревшие советские ЗРК для ударов по наземным целям

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ВСУ впервые попытались нанести удар по глубокому российскому тылу переделанными ракетами комплекса С-200. Одной из мишеней стал Крымский мост. Командующий объединенной группировкой ВС РФ генерал Валерий Герасимов приказал разведке выявлять места дислокации украинских С-200 для превентивного уничтожения. Эксперты рассказали NEWS.ru, какую опасность представляют эти зенитные ракетные комплексы для Центральной России.

Как Россия будет защищаться от ударов С-200

Минобороны РФ утром 10 июля сообщило, что Вооруженные силы Украины накануне безуспешно пытались ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областям ракетами С-200, переделанными для стрельбы по наземным целям. Согласно докладу начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова, средства ПВО уничтожили две ракеты С-200, атаковавшие Крымский мост и ростовский аэродром Морозовск. Еще две были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. В докладе подчеркивается, что жертв и разрушений нет. В результате падения осколков были повреждены несколько зданий.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой доклад Афзалова выслушивает начальник Генштаба и командующий российской группировкой на Украине Валерий Герасимов.

После совещания Герасимов отдал следующий приказ должностным лицам командного пункта группировки и военной разведки: «Организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника и планировать их упреждающее огневое поражение».

Как отреагировали в МИД РФ на попытку удара по Крымскому мосту

Герасимов также велел в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты российских объектов от ударов с воздуха. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в районе Керчи сбита украинская ракета, пострадавших нет. А Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Калужской области.

Вечером 10 июля свое заявление по этому поводу обнародовал и МИД России. Попытки Киева нанести удары по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, говорится в сообщении.

Фото: МО Украины ВСУ ранее пытались нанести удары советскими крылатыми ракетами типа «Стриж» по аэродромам дальней авиации ВКС РФ

Каким городам в России угрожает комплекс С-200

Зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-200 — еще советская разработка. Его приняли на вооружение в 1967 году. Комплекс несколько раз модернизировался, в последний раз — в конце 1980-х.

В зависимости от модификации может поражать воздушные цели на дальности от 160 до 300 км, и от 20 до 40 км по высоте. В боеголовке ракеты С-200 содержится 90 кг взрывчатки и 37 тысяч стальных шариков в качестве готовых поражающих элементов. На службе в ВСУ доставшийся ей после развала СССР комплекс официально оставался до 2013 года, затем был снят с вооружения. Однако некоторое количество оставалось на хранении в консервации и теперь вновь используется Киевом.

Снаряд с новой электроникой способен поражать объекты на расстоянии до 600 километров. Из района Херсона и Николаева ВСУ могут держать под ударом большую часть Крыма, из района Харькова — достать до Воронежа, а из района Новгорода-Северского — до Курска и Брянска.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош пояснил в беседе с NEWS.ru, что стрельба зенитными ракетами по наземным целям возможна.

«Это отрабатывалось еще в Советском Союзе, но для ракет меньшего радиуса действия при условии подсветки цели радарами комплекса. Для стрельбы на большие расстояния такой метод не работает. Для этого надо серьезно переделывать систему наведения ракеты, и при этом расчет будет не на высокоточный удар, а на стрельбу по большим площадным целям. Например, по каким-нибудь предприятиям. Но при условии грамотной переделки такой удар возможен», — сказал Бартош.

Однако, по словам эксперта, точность такого огня оставит желать лучшего. «Как стрельба из пушек по воробьям. Зенитная ракета рассчитана на поражение воздушной цели большим количеством осколков. А попадание в какой-то серьезный наземный объект с кирпичными или бетонными стенами и перекрытиями вряд ли будет эффективным. Зато для живой силы, осколки, конечно, могут представлять опасность», — признал эксперт.

Фото: shutterstock Зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-200

Как комплекс С-200 переделали для стрельбы по наземным целям

Специалисты из Польши, скорее всего, помогли ВСУ переделать ракеты комплекса С-200 для удара по российским наземным объектам, рассказал в беседе с NEWS.ru военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, для этого необходимо заменить головку наведения ракеты.

Леонков пояснил, что штатная система наведения ракет С-200 работает по авиацелям, опираясь на показания радаров. Что касается стрельбы на дальние дистанции по наземным целям, то для этого требуется другая система инерционного наведения, которая работает по заранее загруженной программе полета и по отсчету пройденного маршрута.

«Для этого ракета должна сверять данные полета по системам позиционирования типа ГЛОНАСС или GPS. Понятно, что ГЛОНАСС наши не дадут использовать, значит, украинцам остается GPS. Значит, нужно иностранное оборудование под эту систему. Переделка С-200 довольно сложна, но для специалистов определенного класса вполне возможна. Учитывая опыт предыдущих переделок и необходимость использования GPS, мы можем предположить, что в этом деле участвовали иностранные специалисты. В Европе есть страны, чей ВПК недостаточно развит, но специалисты нужного профиля имеются. Ближайшая к Украине такая страна — Польша. Там есть и специалисты и доступ к западным технологиям», — рассказал Леонков.

Как напоминает аналитик, в декабре ВСУ попытались нанести удары устаревшими советскими беспилотниками типа «Стриж» по аэродромам дальней авиации ВКС РФ, и после этого в России был проведен анализ обломков «Стрижей».

«Выяснилось, что модернизации подверглась система наведения ракеты и боевая часть. В системе наведения нашли детали западного производства, а боеголовки оказались снаряжены пластической взрывчаткой типа С-4», — пояснил эксперт. Это, по словам Леонкова, и наводит на мысль, что в переделке, скорее всего, участвовали западные специалисты.

Российские военные могут задействовать системы ПВО, сочетающие мощность и быструю реакцию при перехвате украинских ракет для С-200, сообщил ранее Леонков. По его словам, речь идет о ЗРК «Тор» и «Бук», способных поражать высокоскоростные цели. Он напомнил, что модернизированные на Украине снаряды для С-200 способны лететь на малой высоте. При этом ВСУ применяют ракеты после того, как проверят потенциальный маршрут при помощи беспилотников.

Фото: МО РФ ЗРК Тор

Почему ВСУ используют зенитные ракеты не по назначению

По мнению Александра Бартоша, такая стрельба может быть показательным шагом ВСУ — демонстрацией Западу, что они продолжают сражаться всеми средствами в условиях нехватки профильных вооружений. «Возможно, это попытка применить какое-то „чудо-оружие“ в пропагандистских целях в преддверие саммита НАТО. Может, это было сделано просто ради эффекта устрашения», — сказал Бартош в беседе с NEWS.ru.

При этом он отметил, что у столь необычных пусков могут быть и другие причины. «Не думаю, что у ВСУ закончились ракеты для „Хаймарсов“, например. Но, возможно, таким образом Киев пытается обойти запрет на использование американского оружия по территории России. С-200 достались Киеву еще от советской власти, и ВСУ могут пытаться найти им применение именно в качестве дальнобойного удара по территории РФ», — отметил эксперт.

По словам Бартоша, еще одна версия пусков С-200 — провокация против российской ПВО. «Это могла быть и попытка выявить наши средства ПВО — заставить нас включить в работу наши радары, засечь команды наведения наших зенитных ракет. Ведь наша ПВО засекла полет украинских С-200 и пару из них сбила. Противник мог записывать данные о работе нашей ПВО», — предположил Бартош.

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