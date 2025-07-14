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14 июля 2025 в 11:11

Герасимов проинспектировал войска в ДНР

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач на Красноармейском направлении

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: МО РФ

Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в пресс-службе Минобороны. Ему доложили о выполнении задач командующий армией, командиры соединений и другие должностные лица.

Завершение своей работы начальник Генерального штаба отметил успехи общевойсковой армии в освобождении Донецкой Народной Республики, подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр» и поставил задачи на дальнейшие действия, — говорится в сообщении.

Ранее Герасимов обратился к военнослужащим группировки войск «Центр», участвующим в специальной военной операции. Генерал пожелал бойцам полного взятия под контроль Донецкой Народной Республики.

Генерал также проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на Красноармейском направлении. Он лично наградил солдат, наиболее отличившихся в ходе боев на территории ДНР. Герасимов отметил доблесть и мужество, проявленные военнослужащими.

Россия
Валерий Герасимов
генштаб
ДНР
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