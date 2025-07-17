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17 июля 2025 в 14:37

Видео с уничтожением остатков С-300 ВСУ привело Запад в ужас

MWM: видео Минобороны подтвердило уничтожение считанных установок С-300 ВСУ

Искандер-М Искандер-М Фото: МО РФ

Кадры, опубликованные Министерством обороны РФ, подтверждают уничтожение установок С-300 на вооружении Украины, сообщает Military Watch Magazine. Речь идет о считанных оставшихся зенитных комплексах ВСУ, расположенных в Одесской области.

Кадры с беспилотника <...> подтвердили уничтожение считанных оставшихся украинских зенитных ракетных комплексов С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса «Искандер-М», — говорится в материале.

Аналитики отметили, что Киев не в состоянии восполнить утраты советских систем ПВО — их больше нет даже у западных стран. Попытка компенсировать потери за счет поставок ЗРК Patriot также оказалась уязвимой: эти установки уже попадали под удары российских баллистических ракет.

Накануне, 16 июля, Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ поразили место расположения украинского ЗРК С-300ПС. Удар был нанесен в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области.

Ранее Воздушно-космические силы РФ ликвидировали самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Российские силы также уничтожили две пусковые установки, пункт наведения и кабину боевого управления С-300ПС и радиолокационную станцию RADA израильского производства.
ЗРК
Украина
Одесская область
Искандер
Минобороны РФ
ВСУ
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