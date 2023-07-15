Теперь «Вагнер» в Белоруссии. Чем займутся бойцы, они опасны для Лукашенко? Участники частной военной компании обосновались неподалеку от Минска

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к подготовке военнослужащих этой страны. Военное ведомство и руководство компании уже выработали план действий по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск. Где проходят занятия, что говорят эксперты и военнослужащие белорусской армии о бойцах ЧВК «Вагнер», кто их боится — в материале NEWS.ru.

Что известно о лагере ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Как сообщили военкоры, в четверг, 13 июля по трассе М-4 в сторону Москвы двигалась длинная колонна, в которой были не только грузовики, но и автобусы с белорусскими номерами. По мнению экспертов, эти машины принадлежали членам ЧВК «Вагнер», которые передислоцировались в Белоруссию.

В пятницу, 14 июля, Минобороны Белоруссии заявило, что вагнеровцы уже начали подготовку местных бойцов.

«В Министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК „Вагнер“. Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны Белоруссии обнародовало видеорепортаж с занятий территориальной обороны на полигоне у города Осиповичи Могилевской области, который расположен в 90 км от Минска.

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК „Вагнер“», — говорится в телесюжете «ВоенТВ».

Фото: РИА Новости

Инструкторы показали белорусам ситуации, которые могут возникнуть на фронте. После учений бойцы подразделений территориальных войск делились своими впечатлениями.

«Очень интересно слушать. Они побывали в боевых действиях. Это очень полезный опыт для нашей белоруской армии, мы в военных действиях с окончания афганской войны не участвовали», — рассказал один из военных.

«Очень много нюансов тонких, сразу видно, что люди боевые. Все-таки необходимо такие мероприятия проводить, мы замотивированы и готовы защищать родину», — добавил другой.

Телесюжет заканчивается выводом: «Опыт, который военнообязанные получили от представителей ЧВК „Вагнер“, станет основательным вкладом в обеспечение безопасности страны».

Ранее в соцсетях появилось фото связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, которое, как утверждается, сделано несколько дней назад. Фон похож на обстановку в казарме.

Будет ли ЧВК «Вагнер» тренировать ССО Белоруссии

Белорусские вооруженные силы состоят из Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и войск ПВО, а также Сил специальных операций (ССО). Помимо этого в республике есть транспортные войска и территориальная оборона. Все они подчиняются Генеральному штабу. В этом году президент Александр Лукашенко заявлял, что армия Белоруссии насчитывает 75 тыс. человек, но в условиях войны ее численность можно нарастить до полумиллиона.

Белорусский военный эксперт Александр Алесин в беседе с NEWS.ru высказал сомнение, что прибывшим наемникам доверят тренировать спецназ. «Президент Лукашенко сказал, что наши Силы специальных операций не хуже „Вагнера“, поэтому думаю, что прибывшие из России займутся обучением подразделений территориальной обороны и сухопутных сил. Наш спецназ — это закрытая корпорация. Есть мнение, что они тоже имеют боевой опыт, но полученный негласно, — где-то далеко за пределами нашего государства», — считает Алесин.

По его словам, у спецназа своя система подготовки, поэтому бойцов ЧВК «Вагнер» привлекать не будут. Алесин полагает, что белорусской армии не требуется такое количество инструкторов.

«В Осиповичах созданы места для размещения и обучения пяти тысяч бойцов территориальной обороны. Допустим, некоторые вагнеровцы станут инструкторами. А вот оставшуюся часть куда? В каком качестве они будут использоваться белорусским руководством?» — задается вопросом эксперт.

Фото: РИА Новости

Алесин предположил, что часть вагнеровцев подпишет контракт с Минобороны Белоруссии. Однако эксперта тревожит, останутся ли другие бойцы у них в стране.

«Но другая часть не может здесь надолго оставаться, потому что это люди с непогашенной судимостью, и они пока не помилованы», — пояснил Алесин.

Зампред комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич признался: его не тревожит тот факт, что среди вагнеровцев много людей, недавно освободившихся из мест заключения.

«У нас очень жесткое законодательство. У нас особо никто не разгуляется. В Белоруссии — всегда порядок, все будет так, как предписано законом. В то же время, как и сказал президент Александр Лукашенко, боевые навыки вагнеровцев нам очень пригодятся — для обучения нашего личного состава», — убежден депутат.

Фото: Карбинов Анатолий Бойцы ЧВК «Вагнер»

Чему именно научит ЧВК «Вагнер» военных Белоруссии

Военный эксперт Алесин отметил, что отряды теробороны охраняют ключевые объекты на территории своего поселения, города или района.

«Это источники воды, транспортные станции, другие объекты инфраструктуры, которые в случае войны могут подвергнуться диверсионным нападениям. Кроме того, бойцы таких отрядов должны следить за своей территорией, предотвращать проникновение туда подозрительных людей, которые могут оказаться террористами либо шпионами», — рассказал собеседник.

По его словам, за каждым территориальным подразделением закреплены хранилища оружия и боеприпасов, — оружейные комнаты. Но там часто хранятся устаревшие образцы.

«Теперь, видно, решено поставить подготовку на новый качественный уровень, — конечно, офицеры запаса из ближайшего военкомата боевые навыки передать не могут. Думаю, с этой целью и привлекаются бойцы „Вагнера“. Они могут передать в том числе опыт борьбы против незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп на территории Белоруссии. Сейчас руководство республики придает этой опасности очень большое внимание», — заключил Алесин.

Депутат Гайдукевич предвидит и внешнеполитический эффект от переброски ЧВК.

«Появление тут ЧВК „Вагнер“, как и тактического ядерного оружия, не должно никого пугать. На самом деле мы все делаем именно для сохранения мира. Мы Европу спасаем от войны, потому что наши соседи — поляки и литовцы не могут действовать самостоятельно», — поделился депутат.

Что сказал Путин о ЧВК «Вагнер»

В среду Минобороны России сообщило, что завершает прием вооружения и бронетехники от «Вагнера». Видео передачи было опубликовано в Telegram-канале ведомства. «Переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения <...>. Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия», — перечислили в Минобороны.

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В четверг президент России Владимир Путин рассказал «Коммерсанту» подробности своей встречи с командирами ЧВК, состоявшейся 29 июня в Кремле. По словам главы государства, он оценил действия вагнеровцев в ходе СВО и предложил им варианты дальнейшего прохождения службы. Как добавил президент, ЧВК «Вагнер» юридически не зарегистрирована в России.

«Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — заявил Путин.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность рассмотрения вопроса легализации ЧВК, однако сроков не озвучил.

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