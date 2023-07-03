«Осторожно, Media»: ЧВК «Вагнер» продолжает набор людей для участия в СВО

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак сообщила в Telegram, что руководство ЧВК «Вагнер» продолжает набор людей для участия в военной операции. По ее словам, сотрудник «Осторожно, Media» позвонил в центр по набору бойцов, его пригласили на собеседование. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как рассказала Собчак, в ЧВК «Вагнер» набирают бойцов на позиции штурмовиков, связистов, операторов дронов, артиллеристов, инженеров, саперов и танкистов. Представитель ЧВК подчеркнул, что после успешного собеседования потенциальных бойцов отправляют на трехнедельные учения, а после — в командировку длительностью в полгода. При этом специалист по набору отметил, что это «не самое престижное и высокооплачиваемое подразделение».

Все так же. В зону СВО набираем. <...> Заработная плата от 240 тысяч и премии. Сумма премий будет зависеть от выполненных задач. Обмундирование, снаряжение, питание, проживание — все за счет компании, — сказал представитель Центра по набору бойцов ЧВК «Вагнер».

Накануне пресс-служба ЧВК «Вагнер» сообщила о приостановке на месяц набора бойцов.

Ранее руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны СВО в настоящее время нет и в ближайшем будущем не возникнет. При этом он сослался на соответствующее обещание президента РФ Владимира Путина.