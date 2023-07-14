Какой смысл для России продлевать бесполезную зерновую сделку Срок зерновой сделки истекает 17 июля

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У нас в стране оформились две дискуссионных традиции. В декабре поднимается вопрос об отмене рождественских каникул, а накануне очередного истечения срока действия «черноморской зерновой инициативы» нам усиленно доказывают ее абсолютную бесполезность для России. Но пока и каникулы не отменяют, и от сделки не отказываются. Посмотрим, что случится уже в этот понедельник, когда необходимо будет решить судьбу многостороннего соглашения по транспортировке украинского зерна.

Аргументы против продления

На этот раз зерновую сделку открыто раскритиковали все первые лица российского государства — от Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева до самого президента, назвавшего ее абсолютно бесполезной. Действительно, в реальности ни одно обязательство перед Россией, согласованное в рамках зерновой сделки, так и не было выполнено, несмотря на самые горячие заверения даже со стороны ООН.

Ни один наш банк, начиная со специализированного Россельхозбанка, не был подключен к системе международных расчетов SWIFT. И какие-то расчеты за наши зерновые поставки с трудом проводили через американский банк JP Morgan. Аммиакопровод, идущий еще с советских времен из Тольятти в Одессу, так и не был запущен. Наконец вопрос его функционирования был радикально снят на Украине с повестки: его просто взорвали где-то под Харьковом. Наши сухогрузы с зерном и минеральными удобрениями, реально предназначенными для беднейших стран, не страховались. Более того, они были просто задержаны в прибалтийских портах.

Между тем Украина благодаря свободе передвижения кораблей с ее зерном не только зарабатывает десятки миллиардов долларов, но и имеет возможность получать этим же морским маршрутом вооружения и ГСМ. У России же, ведущей СВО, теряется доступ к украинским портам с их военными складами.

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К тому же, если сократятся возможности вывозить украинское зерно черноморским маршрутом, Киеву придется форсировать экспорт через Восточную Европу, что неминуемо приведет к осложнениям с союзниками, сельхозпроизводители которых опасаются конкуренции украинского зерна. И неважно, будут ли это балтийские порты Польши или черноморские порты Румынии. Забастовок фермеров не избежать.

Впрочем, в силу объективных причин урожаи на Украине сильно сократились, а в мире, например в Мексике, наоборот, ударно собирают хорошо уродившуюся кукурузу, так что ссылки на экстренную помощь беднейшим странам в привязке к зерновой сделке уже далеко не так актуальны. Все помнят, что украинские кукуруза и ячмень шли не в Африку, а в кормушки для скота западноевропейских фермеров, снижая там цену продовольствия и тормозя инфляцию.

Есть, конечно, сложные, политические аспекты сделки, на которые нам постоянно намекают. Но после показной отправки на Украину отдохнувших в Турции боевиков и эти намеки выглядят отвлекающими внимание спекуляциями. Наконец бесконечное продление, несмотря на многочисленные обманы, выглядит унижением для великой державы.

Аргументы в пользу продления

Конечно прежде всего памятны политические аспекты «черноморской зерновой инициативы». Известно, что она исключительно выгодна Турции, немало на ней зарабатывающей. Недаром перед президентскими выборами ради поддержания авторитета Реджепа Тайипа Эрдогана Россия без вопросов сделку продлила. В свою очередь Анкара намекает, что в стратегическом плане Турция соблюдает российские интересы, в частности, не пропустила за время СВО через проливы в Черное море ни одного военного корабля нечерноморских государств. Более того, в Турции стали намекать, что готовы даже бесплатно обслуживать российские суда, везущие зерно бедным странам. А главное, Турция остается окном для параллельного импорта в Россию. Правда, в последнее время под американским давлением это окно сужается до размеров форточки. Но пока этот маршрут, по которому к нам идут санкционные товары, функционирует.

Впрочем, недаром прибывшая к нам в начале июля африканская «миротворческая семерка» в свой план урегулирования на Украине вставила и необходимость сохранения бесперебойных поставок продовольствия в страны третьего мира. Следовательно, зерновая сделка прямо влияет на наш авторитет в среде развивающихся стран, ценящих нашу позицию. А как известно, мы боремся за свое влияние в рамках Глобального Юга.

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Особая статья — ООН, являющаяся одним из гарантов выполнения условий соглашения и его пролонгации. Известно, что генсек ООН Антониу Гуттериш даже обратился со специальным письмом к Владимиру Путину с просьбой не препятствовать продлению «черноморской зерновой инициативы». Содержание этого послания неизвестно, но, видимо, генсек опять что-то сулит, несмотря на провалы прежних своих обещаний. Сейчас речь идет, например, о создании «дочки» Россельхозбанка, которую якобы уж точно подключат к системе SWIFT.

Зерновая сделка еще и фактор сложных взаимоотношений внутри нашей интернациональной элиты. В частности, есть информация о том, что недавно побывавший в Москве Роман Абрамович также ратовал за продолжение сделки, якобы намекая на возможность обеспечения очень благоприятных итогов визита Владимира Путина в Турцию и даже воздействия на позицию МУС.

Вот такие общие расклады накануне очередного решения о пролонгации зерновой сделки. Не исключено, что ее опять продлят. Но не более чем на два месяца.