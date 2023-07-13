Военный эксперт рассказал, куда направляется колонна ЧВК «Вагнер» Военный эксперт Тиханский: колонна бойцов ЧВК «Вагнер» направляется в Белоруссию

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Колонна бойцов ЧВК «Вагнер» направляется в Белоруссию, чтобы обменяться опытом с белорусскими военными, предположил в беседе с NEWS.ru белорусский военный аналитик, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский. По его словам, чтобы въехать на территорию республики и расположиться в подготовленных для «Вагнера» лагерях, необходимо двигаться по трассе М-4.

По территории России ее сопровождает ГИБДД, у нас ее будет сопровождать ГАИ. Это чисто военная логистика, которая имеет свои особенности. Имейте в виду, что такое количество техники требует дозаправки каждые 500-600 километров, — объяснил Тиханский.

Как предполагает эксперт, в Белоруссии колонну «Вагнера» встретит 5-я бригада спецназа республики. По его словам, это та самая бригада, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко должен был направить для защиты Москвы в день попытки мятежа.

Тиханский также предположил, что колонна техники может направляться в Белоруссию «налегке», так как накануне состоялась передача вооружений ЧВК «Вагнер» Минобороны РФ. Кроме того, он не исключил, что передислоцируются именно те подразделения, которые решили остаться со связанным с ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Где-то 50% бойцов не хотят подписывать договора с Министерством обороны, — утверждает эксперт.

Ранее военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что большая колонна военной техники была замечена на трассе М-4. По его словам, машины движутся в сторону Москвы и принадлежат подразделениям ЧВК «Вагнер», приступившим к процессу передислокации. На опубликованном видео можно заметить военные автомобили, движущиеся по дороге. Где именно сделана запись, военкор не уточнил. В то же время он подчеркнул, что в колонне есть автобусы с белорусскими номерами. Это, по его мнению, может косвенно говорить о пункте назначения.

12 июля в Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы РФ завершили прием военной техники от подразделений ЧВК «Вагнер». По данным ведомства, переданы более двух тысяч единиц танков, РСЗО, различных комплексов, гаубиц, противотанковых орудий и другого вооружения.

Сообщалось, что в Белоруссии началось строительство полевых лагерей для бойцов ЧВК «Вагнер». Лагеря развернутся в Могилевской области, в 200 км от границы с Украиной, первый подобный городок расположится недалеко от населенного пункта Осиповичи.