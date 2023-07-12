Минобороны России завершает прием вооружения и техники от ЧВК «Вагнер»

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ завершают прием военной техники от подразделений ЧВК «Вагнер», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. По данным ведомства, переданы более двух тысяч единиц танков, РСЗО, различных комплексов, гаубиц, противотанковых орудий и другого вооружения.

Вооруженными силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер», — сообщил представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Уточняется, что вагнеровцы передали сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-миллиметровые, 2С3 «Акация» 152-миллиметровые, 2С5 «Гиацинт» 152-миллиметровые, 2С4 «Тюльпан» 240-миллиметровые, а также гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры. Кроме того, ВС России передали автомобильную технику и стрелковое вооружение.

В Минобороны добавили, что десятки единиц техники ни разу не применялись в зоне СВО. Кроме того, были приняты более 2,5 тысячи тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

Полученные от ЧВК «Вагнер» технику и вооружение доставят в тыловые районы, где будет проведено техническое обслуживание и подготовка для использования по назначению.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что «Вагнер» привлекут к обучению солдат вооруженных сил республики. По прибытии бойцов частной военной компании распределят на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом.