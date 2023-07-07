Полевой лагерь для ЧВК «Вагнер» в Белоруссии продолжает пустовать Помощник министра обороны Белоруссии: бойцы ЧВК «Вагнер» не посещали лагерь в Осиповичах

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Представители ЧВК «Вагнер» так и не появлялись в построенном для них лагере вблизи населенного пункта Осиповичи Могилевской области Белоруссии, заявил помощник министра обороны республики Леонид Касинский. Он выразил мнение, что вагнеровцы появятся на территории лагеря только после того, как будет принято окончательное решение по месту дислокации бойцов, передает ТАСС.

Нет, оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой «Вагнер», размещаться или не размещаться в Белоруссии, тогда и будут смотреть, — сказал Касинский.

По его словам, это летний лагерь, который построен при поддержке органов местной власти. Помощник главы Минобороны Белоруссии отметил, что на территории лагеря смогут тренироваться как военные, так и представители гражданской администрации при развертывании системы теробороны. Суммарно на территории сможет поместиться около пяти тысяч человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге. По его словам, бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии также нет, они располагаются в своих постоянных лагерях.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что бойцов ЧВК «Вагнер» нет и на территории Донецкой Народной Республики. По его словам, вагнеровцы базировались в соседней ЛНР.