Лукашенко раскрыл, где находится Пригожин Лукашенко: Пригожин находится в Санкт-Петербурге

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Евгений Пригожин

Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сейчас находится в Санкт-Петербурге, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые цитирует БелТА, бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии также нет, они располагаются в своих постоянных лагерях.

Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал. <...> Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию напрямую зависит от решения властей России и руководства военной компании.

Ранее сообщалось, что Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые в ходе обысков обнаружили в «Газели», припаркованной во дворе отеля «Дворец Трезини», а также в микроавтобусе на подземной парковке отеля на Васильевском острове. «Фонтанка» отмечает, что деньги по доверенности получил водитель бизнесмена, кроме того, Пригожину вернули изъятые при обысках слитки золота и валюту.

Также, по данным «Фонтанки», Пригожину вернули пистолет Glock, которым, предположительно, его наградил министр обороны России Сергей Шойгу. По информации издания, именное оружие было вручено предпринимателю до того, как между ним и главой ведомства возникло недопонимание по вопросам СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.