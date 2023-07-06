Пушилин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» нет в ДНР

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Бойцов ЧВК «Вагнер» нет на территории Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, вагнеровцы базировались в соседней ЛНР.

«Музыкантов» нет [в ДНР], они на территории Луганской Народной Республики базировались. И на какие-то моменты, периоды, когда шел процесс освобождения Артемовска, да, были. А сейчас «музыкантов» на территории республики нет, — сказал Пушилин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что бойцы «Вагнера», насколько ему известно, на утро 6 июля были в своих лагерях, там же, где находились после вывода подразделений с фронта. При этом предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнер», сейчас находится в Санкт-Петербурге, или мог поехать в Москву, но на территории Белоруссии его нет, добавил Лукашенко. По словам главы республики, размещение бойцов будет зависеть от решений, которые примут руководство ЧВК и власти России.

Ранее издание The Washington Post опубликовало спутниковые снимки с сотнями построек в Минской области, предположительно, на месте будущего лагеря ЧВК «Вагнер». Ряд СМИ и Telegram-каналов также сообщали о появлении первых палаточных лагерей «музыкантов» в Белоруссии.