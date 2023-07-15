Залужный пообещал взять Крым: новости СВО на утро 15 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил изданию Washington Post, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. При этом в ходе интервью изданию генерал не стеснялся своих намерений. Залужный сказал, что как только у него будут средства, он что-нибудь сделает и его никто не остановит.

В том же интервью Валерий Залужный выразил неудовлетворение тем, что Украине запрещают наносить удары западными ракетами по территории России. Он считает, что ВСУ на данный момент не хватает ресурсов и возможностей, чтобы заполучить инициативу на поле боя. Залужный напомнил о прогнозах про трехдневную сдачу Киева и заявил, что ВСУ уже не советская армия.

Российский спецназ прямым попаданием уничтожил диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, точный удар был нанесен ночью по противнику, который собрался в лесопосадке. Скорее всего, они хотели напасть на российский опорный пункт, предположил собеседник агентства.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что штурмовая авиация группировки поразила десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток. Украинские подразделения на Запорожском направлении в течение последних суток активных действий не проводили, лишь вели разведку и пытались перегруппировать силы, отметил он. Тем не менее, добавил офицер, на этом направлении уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике.

Фото: МО РФ

Забастовки работников Министерства обороны Великобритании между тем могут осложнить поставки оружия Украине. При этом в оборонном ведомстве уверили, что делается все возможное, чтобы обеспечить непрерывную работку объекта. Речь идет о складе, расположенном в Шотландии, где 14 июля 50 сотрудников вышли на забастовку из-за недостаточной, как они считают, зарплаты. Данный склад поставляет в том числе ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину. Предполагается, что забастовка продлится до 17 июля.

Военный корреспондент Василий Ткач заявил, что ВСУ не смогут форсировать Днепр, поскольку не имеют явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. По его словам, именно форсирование этой реки является ключевым этапом контрнаступления ВСУ. Ткач допустил, что украинские войска могут только небольшой группой закрепиться на каком-то участке. Это будет пиар-акция их вымышленных побед. По мнению военкора, форсирование Днепра является сложной военной операцией, для которой требуется значительное, пяти-шестикратное превосходство сил какой-либо из сторон. После потерь, которые Украина уже понесла при контрнаступлении, собрать какую-то ударную группировку для переправы у нее нет возможности, отметил Ткач.

Страны Европы до настоящего времени не получили формального разрешения США на обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Приступить к обучение можно только после формального решения Госдепа по передаче инструкций и симуляторов. Формального одобрения программы со стороны США ждет почти дюжина европейских стран, представители которых обещали обучить украинских пилотов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что переговоры о мире на Украине проходят ежедневно и она принимает в них активное участие. При этом она пояснила, что поставки оружия не противоречат поискам мира, поскольку речь не идет «либо об оружии, либо о переговорах» — обе процедуры происходят одновременно.

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Саммит НАТО напомнил Украине о статусе державы второго сорта, считают американские эксперты, с которыми поговорило РИА Новости. По их мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому в Вильнюсе оставалось лишь помалкивать с расчетом на продолжение западной помощи. Историк и политический комментатор Дэн Лазар считает, что Украина стала жертвой двойных стандартов США, которые не желают вступления Киева в НАТО, чтобы не оказаться стороной украинского конфликта.

США следует заключить с Россией договоренность об отказе от приема Украины в НАТО. При этом РФ также должна пообещать не развивать отношения с Китаем. Такое заявление сделал кандидат на выдвижение на выборы американского президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому позволили критиковать западных союзников, поскольку перед ним стоит задача победить Россию в украинском конфликте. Сейчас украинский лидер почувствовал драйв, а его критика воспринимается как должное, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ. Он считает, что Зеленский пользуется и будет пользоваться почитанием со стороны западных СМИ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя между тем назвал голословными обвинения в сексуальном насилии в адрес российских военных на Украине, которые содержались в докладе специального представителя генсека международной организации. По его словам, обвинения должны подтверждаться фактами, которые в документе приведены не были.

Фото: МИД РФ Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Украинским войскам очень тяжело атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. Преодолеть подобные препятствия будет весьма болезненно, сказал он. По его мнению, без господства в воздухе ВСУ сложно рассчитывать на существенный прогресс в наступлении.

Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные Киеву Вашингтоном кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение дел на передовой. По их данным, Украине передали не так много этих боеприпасов. Влияние кассетных боеприпасов может оказаться заметным позднее и лишь в том случае, если союзники обеспечат Украину гораздо большим числом таких снарядов.

Россия вернула 160 тел военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции, сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. Ранее о возвращении на Украину 62 тел погибших военных рассказал украинский омбудсмен по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

Поставки военной помощи Украине на деле не рассчитаны на приближение политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что западные страны извлекают выгоду из кризиса системы безопасности в Европе. Главным выгодополучателем военного конфликта Захарова называет НАТО в лице Вашингтона. По ее словам, главная цель США в украинском конфликте — нанести «стратегическое поражение» России и сохранить свое доминирующее влияние на международной арене.

Также Мария Захарова сообщила, что Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний в зоне спецоперации. По ее словам, эти боевики причастны к преступлениям ВСУ. Захарова добавила, что западные наемники в зоне СВО — законные цели Вооруженных сил России.

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