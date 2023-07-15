Российский спецназ уничтожил диверсантов ВСУ на Запорожском направлении РИА Новости: российский спецназ уничтожил диверсантов ВСУ на Запорожском направлении

Российский спецназ прямым попаданием уничтожил диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, точный удар был нанесен ночью.

Наши парни точным ударом накрыли группу ВСУшников, которые собрались в лесопосадке. Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник (опорный пункт), но мы их обнаружили и уничтожили, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские военнослужащие выбрали для нападения ночь, чтобы использовать в свою пользу фактором внезапности.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов ранее заявил, что штурмовая авиация группировки поразила десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток. По его словам, в течение последних суток на Запорожском направлении противник активных действий не проводил, лишь вел разведку и пытался перегруппировать силы.

Офицер добавил, что также за сутки российской группировкой «Восток» уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике. Также ударным беспилотником подбита боевая бронированная машина в районе северо-западнее Приютного.