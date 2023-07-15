Кандидат в президенты США предложил договориться с Россией по Украине Кандидат в президенты США Рамасвами: Вашингтон должен пообещать не брать Киев в НАТО

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США следует заключить с Россией договоренность об отказе от приема Украины в НАТО. При этом РФ также должна пообещать не развивать отношения с Китаем. Такое заявление сделал кандидат на выдвижение на выборы американского президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Слова кандидата приводит РИА Новости.

Мы должны заключить сделку с Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем, — сказал Рамасвами.

Он также отметил, что в рамках подобных договоренностей Вашингтону следует увеличить торговое взаимодействие с Москвой.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита НАТО в Вильнюсе сообщил, что руководители стран — участниц НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины. Он состоит из трех элементов и включает в себя непосредственно поддержку Киева для достижения ВСУ совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что позволит сократить процесс вступления в Блок. При этом никаких временных рамок приема в Альянс обозначено не было.

Ранее Рамасвами заявлял, что призывы принять Украину в НАТО — это лунатизм и полное безумие. По его мнению, такой шаг приведет к ядерному противостоянию между Россией и США.