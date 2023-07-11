В НАТО договорились поддерживать Украину годами Столтенберг: руководство стран-участниц НАТО утвердило пакет многолетней поддержки Украины

Фото: Ak Party Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководители стран-участниц НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который позволит ее Вооруженным силам достичь совместимости со стандартами военно-политического блока, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он уточнил, что принятый пакет состоит из трех элементов, передает РИА Новости.

Это пакет из трех элементов: во-первых, это план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, это создание Совета НАТО-Украина. Кроме того, лидеры подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены, — рассказал генсек.

Он также добавил, что для Украины отменят условие выполнения плана действий по членству и это позволит сократить процесс вступления с двухэтапного до одного этапа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна столкнулась с неопределенностью в вопросе вступления в НАТО. Он констатировал, что пока у Киева только «остается возможность торговаться» блоковым статусом в переговорах с Россией.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что натовский саммит в Вильнюсе провалился.