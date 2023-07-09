В США назвали лунатизмом призывы принять Украину в НАТО Кандидат в президенты США Рамасвами назвал лунатизмом призывы принять Украину в НАТО

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Призывы принять Украину в НАТО — это лунатизм и полное безумие, написал в своем Twitter-аккаунте кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. По его мнению, такой шаг приведет к ядерному противостоянию между Россией и США.

Это явный лунатизм. На посту президента я не стану поддаваться антидемократическому комедианту, ставшему лидером. И для меня загадка, почему остальной западный мир ежедневно ест с руки этого заклинателя крыс, — отметил Рамасвами.

Политик призвал действующего лидера США «проявить мужество» и ясно дать понять Украине, что Вашингтон против ее вступления в НАТО. Рамасвами считает, что это должно быть «непреодолимой красной чертой».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Запад держит Киев «на коротком поводке» для команды «фас» и «натравливания на очередное самоубийственное контрнаступление». Он добавил, что Украине не обязательно вступать в НАТО, ведь она и так получает оружие. Ее присоединение к Альянсу лишь добавит проблем.

Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле сказал, что Украина имеет все основания для присоединения к Североатлантическому альянсу. Президент Турции также выразил уверенность, что урегулирование конфликта не будет иметь проигравших сторон.