Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО Президент Турции Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО

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Украина имеет все основания для присоединения к Североатлантическому альянсу, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости. Об этом он заявил после двух с половиной часов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО, — заявил Эрдоган.

Президент Турции также выразил уверенность, что урегулирование конфликта не будет иметь проигравших сторон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за переговорами Эрдогана и украинского лидера в Стамбуле. Представителям администрации российского президента интересно, о чем будут общаться стороны.

Также Песков не стал исключать, что в скором времени состоятся переговоры турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным, но точная дата встречи еще не назначена.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.