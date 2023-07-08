В ГД объяснили, почему Украину не берут в НАТО и напоминают о требованиях Депутат ГД Журавлев: Запад превратил принятие в НАТО в кнопку «фас» для управления Украиной

Фото: МО Украины

Запад держит Украину «на коротком поводке» для команды «фас» и «натравливания на очередное самоубийственное контрнаступление», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев никогда не соответствовал требованиям для вступления в НАТО, о которых Украине постоянно напоминают в США.

Западу нужно держать Украину на коротком поводке, чтобы в случае, когда нужно, приказать «фас» и натравить ее на очередное самоубийственное контрнаступление. Вот и машут перед носом мифическим вступлением в НАТО. США поняли, что это главная кнопка для управления Украиной. Киев и раньше никаким критериям не соответствовал — это ж не Берлин, Варшава или Прага с нормальными армиями и оборонкой, — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Украине не обязательно в данный момент вступать в НАТО, потому что Запад и так снабжает ее оружием, а присоединение Киева к Альянсу принесет последнему только проблемы.

Когда закончатся боевые действия, такого государства как Украина больше не будет, и принимать в НАТО, соответственно, никого и не придется. А какой смысл включать в НАТО, Украина и сейчас получает все что хочет и даже больше. Кроме минусов не получит НАТО ничего, а сейчас, не имея обязательств, все на Западе довольны, — подытожил Журавлев.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина имеет все основания для присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом он рассказал после двух с половиной часов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.