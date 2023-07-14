Украина атаковала Курскую АЭС: новости СВО на вечер 14 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курчатове рухнул беспилотник с бомбой. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, незначительные повреждения получил один многоквартирный дом. Курчатов находится в четырех километрах от Курской АЭС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские системы противовоздушной обороны работают эффективно. Таким образом он ответил на вопрос журналиста об атаке украинского беспилотника около АЭС в Курчатове. По его словам, власти принимают соответствующие меры.

Директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов отметил, что беспилотники не могут нанести существенный урон Курской АЭС, так как защита реактора рассчитана на падение крупного пассажирского самолета. По его словам, несмотря на это, ведется работа с Минобороны по обеспечению безопасности станции.

В Курчатовском институте добавили, что взрыв на Курской АЭС может привести к панике среди населения. Там считают, что усилия по разрушению станции могут быть сопоставимы с эффектом от «грязной бомбы», когда площадь разрушения не превысит одного километра. Еще одним негативным последствием станет остановка работы АЭС, так как персонал будет бояться заниматься своими обязанностями.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. По данным канала, местные насчитали семь прилётов снарядов. Один из боеприпасов попал в жилой дом. Еще три жилых здания охвачены огнем.

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал SHOT сообщил, что после обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области пожилая женщина умерла от кровопотери. По данным канала, ей оторвало ногу. Еще два человека, включая 16-летнего подростка, были ранены. Позднее эту информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз, уточнив, что пострадали трое.

В Минобороны РФ рассказали, что российские военные с начала проведения спецоперации уничтожили более пяти тысяч беспилотников ВСУ. Количество ликвидированных танков противника превысило отметку в 10 тысяч.

Кроме того, за время боевых действий ВСУ потеряли 455 самолетов, 242 вертолета и почти 5,5 тысячи артиллерийских систем. В частности, за минувшие сутки ВС РФ поразили на позициях противника гаубицы M777, Д-20 и «Мста-Б», а также самоходку «Гвоздика».

В Запорожской области российские военные уничтожили шесть складов с боеприпасами и склад с топливом, которое предназначалось для техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. На этом же участке линии соприкосновения пресечена активность трех диверсионных групп.

Фото: МО РФ

На Краснолиманском направлении за сутки ВСУ предприняли три безуспешные попытки прорвать линию обороны. Противник потерял в боях до 90 солдат. В Херсонской области ликвидировано порядка 70 украинских бойцов.

Военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» поймали двух наводчиков Службы безопасности Украины недалеко от Кременной. Он опубликовал видео допроса одного из наводчиков, в ходе которого тот сдал своего товарища. На второй записи показано и его задержание. Военкор подчеркнул, что подозреваемый был передан в военную комендатуру.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ предприняли масштабную попытку наступления на западной границе Донецкой Народной Республики. Он отметил, что противник пошел в атаку после массированной артиллерийской подготовки.

По информации Ходаковского, на данный момент это не принесло результата и украинские войска несут существенные потери в попытках прорвать оборону ВС РФ.

Он также подчеркнул, что в последнее время активность противника на этом участке линии соприкосновения значительно возросла. Как полагает Ходаковский, это связано с провалом ВСУ в районе Новодонецкого. Вероятно, Урожайное было выбрано киевским командованием в качестве «наиболее оптимального вектора продвижения».

Читайте также:

ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Клещеевку: новости СВО на утро 14 июля