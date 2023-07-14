В Кремле высказались об атаке ВСУ возле Курской АЭС Песков об атаке ВСУ возле Курской АЭС: российские системы ПВО работают эффективно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российские системы противовоздушной обороны работают эффективно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста об атаке украинского беспилотника около АЭС в Курчатове Курской области. По его словам, которые цитирует ТАСС, власти принимают соответствующие меры.

Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают эффективно, раз за разом демонстрировали свою эффективность. Принимаются соответствующие меры, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что вблизи Курской АЭС рухнул беспилотник со взрывным устройством на борту. Аппарат упал в Курчатове, который расположен в четырех километрах от электростанции. Как сообщал глава Курской области Роман Старовойт, в результате инцидента повреждения получил многоквартирный дом, пострадавших среди гражданского населения нет.

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, ситуация на российских атомных электростанциях полностью контролируется на фоне падения дрона в городе Курчатове. Он подчеркнул, что за безопасность на АЭС отвечает не только ведомственная охрана, но также сотрудники Росгвардии и спецподразделения Вооруженных сил РФ.