ВСУ потеряли тысячи беспилотников с начала спецоперации ВС РФ МО РФ: российские войска с начала СВО уничтожили более пяти тысяч беспилотников ВСУ

Фото: МО Украины

Российские военные с начала проведения спецоперации уничтожили более пяти тысяч беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Количество ликвидированных танков противника превысило отметку в 10 тысяч.

Кроме того, за время боевых действий ВСУ потеряли 455 самолетов, 242 вертолета и почти 5,5 тысячи артиллерийских систем. В частности, за минувшие сутки ВС РФ поразили на позициях противника гаубицы M777, Д-20 и «Мста-Б», а также самоходку «Гвоздика».

В Запорожской области российские военные уничтожили шесть складов с боеприпасами и склад с топливом, которое предназначалось для техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. На этом же участке линии соприкосновения пресечена активность трех диверсионных групп.

На Краснолиманском направлении за сутки ВСУ предприняли три безуспешные попытки прорвать линию обороны. Противник потерял в боях до 90 солдат. В Херсонской области ликвидировано порядка 70 украинских бойцов.

Силы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО 9 реактивных снарядов «Ураган» и HIMARS, а также 14 беспилотников.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщил об активизации ВСУ на западной границе республики. По его словам, противник развернул наступление в направлении населенного пункта Урожайное, что может быть связано провалом ВСУ в районе Новодонецкого. При этом, по информации Ходаковского, на данный момент это не принесло результата и украинские войска несут существенные потери в попытках прорвать оборону ВС РФ.