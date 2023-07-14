«Противник пошел на прорыв»: в ДНР сообщили о жестких боях под Урожайным Ходаковский: ВСУ предприняли попытку прорвать оборону вблизи Урожайного на западе ДНР

Фото: МО Украины

ВСУ предприняли масштабную попытку наступления на западной границе Донецкой Народной Республики, сообщил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. В своем Telegram-канале он отметил, что противник пошел в атаку после массированной артиллерийской подготовки.

После массированной артподготовки противник пошел на прорыв в направлении населенного пункта Урожайное правее Великой Новоселовки, — рассказал он.

По информации Ходаковского, на данный момент это не принесло результата и украинские войска несут существенные потери в попытках прорвать оборону ВС РФ.

Он также подчеркнул, что в последнее время активность противника на этом участке линии соприкосновения значительно возросла. Как полагает Ходаковский, это связано с провалом ВСУ в районе Новодонецкого. Вероятно, Урожайное было выбрано киевским командованием в качестве «наиболее оптимального вектора продвижения».

Ранее Ходаковский также сообщал, что Вооруженные силы Украины стали чаще применять на поле боя авиацию. Боевые самолеты действуют практически на всех оперативных направлениях, пытаясь оказать поддержку с воздуха сухопутным войскам, которые предпринимают отчаянные попытки наступления.