Назван худший вариант развития событий при атаке БПЛА на АЭС в Курчатове В Курчатовском институте сообщили, что взрыв на АЭС может привести к панике среди населения

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв на Курской АЭС может привести к панике среди населения, сообщил NEWS.ru представитель Курчатовского института. По его словам, усилия по разрушению станции могут быть сопоставимы с эффектом от грязной бомбы, когда площадь разрушения не превысит одного километра. Еще одним негативным последствием станет остановка работы АЭС, так как персонал будет бояться заниматься своими обязанностями.

Стоит только вспомнить, какие последствия вызвала паника после трагедии на Чернобыльской АЭС. Нанести урон реактору пока возможно только ракетами с тяжелыми снарядами. Еще большая опасность грозит, если американцы вскоре освоят сверхбыстрые и сверхзвуковые ракеты. И блокировать угрозу можно только профессиональной противовоздушной обороной, — рассказали в Курчатовском институте.

Там добавили, что реакторы на АЭС защищены полутораметровой железобетонной конструкцией, которую очень сложно пробить. Слабыми местами атомной станции считается электро- и водоснабжение.

14 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курчатове рухнул беспилотник с бомбой. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, незначительные повреждения получил один многоквартирный дом. Курчатов находится в четырех километрах от Курской АЭС.