Бойцы «Ахмата» накрыли наводчиков СБУ под Кременной Военкор Газдиев сообщил о поимке наводчиков СБУ под Кременной

Фото: Александр Река/ТАСС

Бойцы спецназа «Ахмат» поймали двух наводчиков Службы безопасности Украины недалеко от Кременной, сообщил в Telegram военкор RT Мурад Газдиев. Он опубликовал видео допроса одного из наводчиков, в ходе которого тот сдал своего товарища. На второй записи показано и его задержание. Военкор подчеркнул, что подозреваемый был передан в военную комендатуру.

Недалеко от Кременной накрыли наводчиков СБУ. Бойцы заметили подозрительное поведение одного из местных жителей, а допрос и обыск выявили у него планшет с загруженными картами, которые используют ВСУ для наведения и корректировки артиллерийского огня. На картах стояли отметки расположения наших войск. В итоге мужчина сдал своего товарища, — написал Газдиев.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Один из задержанных передавал данные по электронной почте, второй не успел их отправить. Против них были возбуждены уголовные дела о госизмене и о сотрудничестве с иностранным государством.